В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать в 11 местах

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 7.00 до 20.00 контроль скорости будет осуществляться на пр.Независимости, 161Б. Ограничение скорости на данном участке - 80 км/ч.

С 12.00 и до 24.00 мобильные датчики контроля будут размещены на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), а также на пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч) и пр.Партизанский, 147 (60 км/ч).

С 19.00 до 3.00 они будут установлены на ул.Чкалова, 1 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч), пр.Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию и соблюдать скоростной режим.-0-