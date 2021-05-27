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27 мая 2021, 07:29

В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах

Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах. С 19.30 до 3.00 - МКАД, 17-й км (90 км/ч), ул. Денисовская в районе пересечения с пер. Соколянского (60 км/ч), ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр. Дзержинского, 115 (60 км/ч), ул. Кабушкина, 5 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 - пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, 108 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч), МКАД, 41-й км (90 км/ч).

Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

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