28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах. С 19.30 до 3.00 - МКАД, 17-й км (90 км/ч), ул. Денисовская в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), ул. Ташкентская в районе моста через Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийская, 25 (60 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км/ч).
С 12.00 до 24.00 - пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, 108 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч), МКАД, 41-й км (90 км/ч).
Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-