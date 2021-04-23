23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в семи местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные датчики будут фиксировать нарушения скоростного режима на ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч). Кроме того, с 19.30 до 03.00 под контролем будут участки дорог на ул.Маяковского, 16 (60 км/ч), пр.Независмости - ул.Фогеля (80 км/ч) и ул.Притыцкого, 91 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим.-0-