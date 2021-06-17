17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики скорости будут работать сегодня в 11 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 - пр.Независимости, д.161 б (80 км/ч). С 12.00 до 24.00 - МКАД, 41-й км (90 км/ч), 53-й км (90 км/ч); ул.Денисовская, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Независимости, д.45 (60 км/ч); пр.Партизанский, д.147 (60 км/ч). С 19.30 до 3.00 - ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч); пр.Пушкина, д.70 а (60 км/ч); пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч); ул.Притыцкого, д.60 к.5 (60 км/ч).

"Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - отметили в УГАИ.-0-