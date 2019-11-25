В Минске может появиться единая база для электронной записи в кружки и секции

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рассматривается возможность создания единого электронного ресурса для записи в кружки и секции системы дополнительного образования онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

При всем многообразии объединений по интересам детям и их родителям непросто разобраться в спектре предлагаемых услуг и выбрать подходящий кружок или секцию. В этой связи есть необходимость систематизации такой информации и создания единой базы, уверены в комитете. Это позволит родителям, не выходя из дома, записать ребенка в любой кружок, а педагогам оперативно формировать списки групп с необходимыми сведениями по каждому учащемуся.

Первым такой формат в этом году применил Центр технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска "Зорка". Как пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Бетлей, изначально идея была нацелена на совершенствование документооборота. "Прежде родители и учащиеся приходили в наш центр, подходили к консультанту, который записывал вручную сведения о каждом учащемся в специальный бланк рекламной тетради избранного объединения. Это влекло привлечение значительных человеческих ресурсов, длительную обработку информации и перевод ее в электронный вид. Поэтому в этом году мы принимали заявки онлайн. Заявка содержала сведения об учащихся, которые сразу попадали в электронный банк, что позволило сформировать предварительные списки детей по кружкам и даже по группам".

Одновременно весь август велась электронная запись в самом учреждении. Для этого в информационный банк был загружен перечень предложений центра и яркие презентации объединений по интересам. На пяти компьютерах, объединенных в сеть, велась оперативная запись учащихся с занесением сведений о них в единый банк информации. Операторы-консультанты с помощью нескольких кликов могли презентовать работу кружков, помогая определиться с окончательным выбором. "Задав необходимые фильтры базы, можно было получить доступ к регистрации ребенка в конкретный кружок и группу, на конкретное расписание. И никаких бумажных списков, создаваемых вручную! Такой подход помог уйти от множества предварительных бумаг и сэкономить время педагогов и родителей", - подчеркнула Ирина Бетлей.

Она добавила, что онлайн-запись в объединения по интересам центра "Зорка" на 2019/2020 учебный год действует и сейчас, поскольку возможно формирование дополнительных групп. На сайте можно ознакомиться с информацией о кружке и расписанием занятий в выбранных группах. После отправления электронной заявки, в которой требуется выделить необходимые пункты-параметры (возраст, кружок, группа, расписание), информация обрабатывается до 5 рабочих дней. Итоги рассмотрения можно увидеть в разделе обработанных заявок.

В комитете по образованию считают, что такая инициатива после доработок может быть распространена на весь город.

В прошлом году более 67% школьников Минска посещали различные объединения по интересам (не считая занятий в школах искусств). Показатель достойный, выше запланированного по госпрограмме, отметили в комитете.-0-