В Минске на 9,2% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии опьянения

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за январь-ноябрь количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 9,2% (до 2 206) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам начальник управления по охране общественного порядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Александр Купченя в пресс-центре БЕЛТА.

В этом году продолжена работа с пьянством как основным фактором, который влияет на преступность. Основные усилия правоохранителей по-прежнему были концентрированы на выявлении фактов распития в общественных местах алкогольных напитков и пива, а также изъятии с улиц тех, кто находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. "В этом году таких лиц выявлено на 21% больше", - сказал Александр Купченя.

Используются и такие меры профилактики, как изоляция правонарушителей в лечебно-трудовые профилактории. Всего в этом году в ЛТП направлены 1 348 человек. На учетах в органах внутренних дел состоят более 6 тыс. человек, которые злоупотребляют алкогольными напитками.

Работа по проведению медицинских освидетельствований, составлению контрольных протоколов, осуждению в судах к принудительному лечению является достаточно эффективной, а отдельных граждан заставляет остановиться, добавил Александр Купченя.

Кроме того, снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (с 5040 до 4971), несовершеннолетними (с 306 до 216), иностранными гражданами (с 326 до 308), в сфере семейно-бытовых отношений (с 310 до 266). Уменьшилось число краж, убийств и покушений на убийство, а также причинений тяжких телесных повреждений и разбойных нападений.

Вместе с тем выявлено больше хищений с использованием компьютерной техники. Возросло число зарегистрированных мошенничеств, фактов получения взяток, незаконного оборота наркотических средств. Незначителен рост хулиганств и грабежей, а также преступлений, связанных с уклонением от уплаты алиментов.

Особое внимание в профилактических мероприятиях отводится такой проблемной категории, как лица, как не имеющие определенного места жительства. С 1 декабря на территории города организована работа "Социального патруля". Эта мобильная бригада включает представителей территориальных центров обслуживания населения, территориальных ОВД, здравоохранения и общественных объединений. Ее цель - в профилактике бродяжничества, а также ресоциализации лиц БОМЖ, что особенно важно в период неблагоприятных погодных условий. Таких людей доставляют в дом ночного пребывания, оказывают им необходимую помощь.-0-

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