В Минске на аукционах в этом году планируют продать 17 объектов коммунальной собственности

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2022 году в хозяйственный оборот планируют вовлечь 38 объектов коммунальной собственности, из которых 17 - путем выставления на аукционные торги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
"Для продажи будет предложено 8 изолированных помещений и 2 капитальных строения в Минске, а также комплекс зданий в Минском районе. Это объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные в деревнях Новинка, Куты и Бровки. Кроме того, готовится к отчуждению комплекс зданий детских дач "Журавлик" в деревне Крыжовка. В последний раз аналогичные объекты продавали в 2018 году", - рассказала заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома Светлана Нагорнова.-0-