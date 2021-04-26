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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на двух перекрестках временно отключат светофоры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с проведением ремонтных работ сегодня будут временно отключены светофорные объекты на следующих перекрестках: ул. Кижеватова - ул. Казинца (планируемое время завершения работ - 14.30), ул. Чкалова - ул. Аэродромная (планируемое время завершения работ - 15.30).
"Просим водителей транспортных средств учитывать информацию при выборе маршрута, быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками приоритета на данных участках улично-дорожной сети", - добавили в ГАИ.-0-