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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на двух участках дорог сегодня временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
С 21.00 до 22.00 на 35-м км внутреннего кольца МКАД запланирован следственный эксперимент с целью установления обстоятельств ДТП. В связи с этим будет ограничено движение в направлении улицы Тимирязева.
С 21.30 до 23.30 на перекрестке улицы Голубева и проспекта Газеты Правда в Минске также запланирован следственный эксперимент - будет частично ограничено движение.
Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-