В Минске на этот год определили 15 домов под строительство жилья для многодетных

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на этот год определено 15 жилых домов, строительство квартир в которых будут осуществлять многодетные семьи. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, передает корреспондент БЕЛТА.
"В текущем году по Минску установлено задание - 1896 многодетных семей мы должны направить на строительство, - сказала Ирина Гонтарева. - Приняты все возможные меры. Для этого определены 15 жилых домов, в составе которых строительство жилья будут осуществлять многодетные семьи. Сегодня уже 8 жилых домов находятся в активной стадии строительства, к остальным планируется приступить в мае".
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3505 BYN
|2.35 BYN
|2.356 BYN
|USD
|2.1104 BYN
|2.107 BYN
|2.111 BYN
|RUB
|3.2614 BYN
|3.253 BYN
|3.262 BYN