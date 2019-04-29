В Минске на этот год определили 15 домов под строительство жилья для многодетных

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на этот год определено 15 жилых домов, строительство квартир в которых будут осуществлять многодетные семьи. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году по Минску установлено задание - 1896 многодетных семей мы должны направить на строительство, - сказала Ирина Гонтарева. - Приняты все возможные меры. Для этого определены 15 жилых домов, в составе которых строительство жилья будут осуществлять многодетные семьи. Сегодня уже 8 жилых домов находятся в активной стадии строительства, к остальным планируется приступить в мае".

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