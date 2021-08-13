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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Игуменском тракте сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете."С 11.00 до 12.00 вблизи дома №30 на Игуменском тракте в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. В указанный период времени будет частично ограничено движение в направлении улицы Янки Лучины", - рассказали в СК.Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-