15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Крещение для инвалидов оборудуют места для окунания, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Храпков.

"На Крещение в Минске будут организованы три точки для окунания. Это спасательные станции "Дрозды", "Комсомольское озеро" и "Цнянская". Начало будет дано на спасательной станции "Дрозды" 18 января в 18.00. В Минском районе будут организованы места для окунания на спасательных станциях "Заславль 1", "Птичь", "Вяча", - рассказал Дмитрий Храпков.

По его словам, купели будут оборудованы по всем требованиям безопасности. "То есть будут сделаны ограждения и безопасные сходни. Будут оборудованы места для окунания инвалидов, а также биотуалеты для них", - отметил начальник службы.

На всех точках будут организованы пункты обогрева - палатки для переодевания. "Будут отдельно мужские и женские. Также будут работать торговые точки и передвижные бани, - добавил Дмитрий Храпков. - По мерам безопасности, нужно знать, что сначала к окунанию нужно подготовиться морально. Заходить в воду нужно постепенно, не ныряя. Людям, которые имеют проблемы со здоровьем, сердечно-сосудистые заболевания, детям до трех лет, беременным, а также людям в состоянии алкогольного опьянения купаться запрещено. Желательно также перед окунанием не переедать".

Окунуться в купелях горожане смогут до 20 января.-0-

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