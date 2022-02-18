В Минске на некоторых перекрестках не работают светофоры

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Минске не работают некоторые светофоры. Такая информация опубликована в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Светофорное регулирование в столице не работает на перекрестках пр.Победителей - ул.Нарочанская, пр.Независимости - ул.Жасминовая, ул.Филимонова - ул.Парниковая и ул.Железнодорожная - ул.Щорса.

"В настоящий момент специалистами КУП "СМЭП Мингорисполкома" проводятся аварийно-восстановительные работы. Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД", - сказали в ГАИ.-0-