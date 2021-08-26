



Так, с 9.00 до 17.00 светофорное регулирование не будет работать на пересечении Партизанского проспекта с улицей Центральной. Кроме того, до 16.00 светофоры будут отключены на перекрестке улицы Голубева с проспектом Газеты "Звязда".





ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами в Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.