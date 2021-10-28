28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на нескольких участках нанесут сегодня дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома, сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: после укладки асфальта во Фрунзенском, Октябрьском и Ленинском районах; ул. Одоевского, ул. Лещинского, ул. Белецкого, ул. Стариновской.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-