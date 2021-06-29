В Минске на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на нескольких улицах из-за укладки асфальта ограничат движение транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В частности, в ночное время с 29 июня по 2 июля ограничения введут на участке ул.Аэродромной от ул.Брилевской до ул.Авакяна, до 4 июля в ночные часы - на ул.Притыцкого от ул.Якубовского до ул. Евфросиньи Полоцкой", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к ремонтным работам. Во избежание заторов водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.-0-