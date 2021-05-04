4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на отдельных участках дорог не работают светофоры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с ремонтными работами отключено светофорное регулирование на пересечении ул.Толстого и ул.Суражской, а также вблизи кинотеатра "Салют" на пр.Рокоссовского. Предположительное время окончания работ - 16.00.

Кроме того, произошло отключение светофоров на регулируемых пешеходных переходах в районе дома №48 на ул.Куйбышева. Предположительное время окончания работ - 18.00.

"Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и соблюдайте ПДД", - отметили в ГАИ.-0-