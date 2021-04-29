В Минске на перекрестке улиц Богдановича и Некрасова сегодня временно ограничат движение

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на перекрестке улиц Богдановича и Некрасова. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Сегодня, 29 апреля, с 20.50 до 23.00 на перекрестке улиц Богдановича и Некрасова запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги.

В указанный период времени будет частично ограничено движение на данном участке.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-