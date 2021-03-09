В Минске на перекрестке улиц Рафиева-Есенина временно ограничат движение

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня временно ограничат движение на перекрестке улиц Рафиева - Есенина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня с 15.00 до 17.00 на перекрестке улиц Рафиева - Есенина запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение на этом участке", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-