В Минске на перекрестке ул.Рафиева-пр.Любимова сегодня временно ограничат движение

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня будет ограничено движение на перекрестке ул.Рафиева - пр.Любимова. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Сегодня с 10.30 до 11.30 на этом участке запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-