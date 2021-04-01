1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении пр.Независимости с ул.Энгельса временно отключат светофоры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня с 9:00 на пересечении проспекта Независимости с улицей Энгельса будут происходить плановые работы по замене светофоров. В связи с этим на данном участке будет отключен светофорный объект. Планируется, что инженерные работы продлятся до 14:00", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-