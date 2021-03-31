В Минске на пересечении пр.Независимости с ул.Гикало временно отключат светофоры

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении пр.Независимости с ул.Гикало будут временно отключены светофоры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня с 9.00 на пересечении пр.Независимости с ул.Гикало будут проходить плановые работы по замене светофоров. В связи с этим на данном участке будет отключен светофорный объект. Планируется, что инженерные работы продлятся до 14.00", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-