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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении ул.Чкалова с ул.Аэродромной временно отключат светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с ремонтом сегодня будет временно отключен светофор на пересечении ул.Чкалова с ул.Аэродромной (планируемое время завершения работ - 16.00)", - говорится в сообщении.
ГАИ просит водителей учитывать информацию при выборе маршрута, быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками приоритета на данном участке дороги.-0-