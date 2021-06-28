28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пл. Ванеева из-за ДТП затруднено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля двигался по Партизанскому проспекту в направлении улицы Олега Кошевого. На площади Ванеева у него произошло падение груза, который повредил два автомобиля", - рассказали в ГАИ.

На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-