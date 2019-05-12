В Минске на площади Государственного флага 90 школьников торжественно приняли в пионеры

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который отмечается сегодня, 90 школьников Минска на торжественной церемонии приняли в пионеры, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 400 человек собралось на площади Государственного флага на мероприятии. Галстуки вступившим в ряды БРПО школьникам повязали почетные гости мероприятия, в числе которых заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк.

"Главный смысл сегодняшнего праздника и торжественного мероприятия - развитие чувства патриотизма и гордости за Беларусь. Страна, которая не чтит своих святынь, не уважает государственный флаг и герб, не учит новое поколение понимать, ценить, уважать символику, в будущем обречена", - отметил он.

Владимир Жевняк

Кроме этого, на церемонии 50 молодых людей были приняты в ряды БРСМ, 20 человек стали членами организации "Белая Русь". Всем вступившим сегодня в молодежные организации в качестве подарка был вручен государственный флаг Беларуси.

"Именно в этот день заложена новая традиция: в День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь мы будем лучшим членам молодежных организаций вручать государственный флаг - символ нашей независимости и связующее звено между поколениями. В каждой семье он станет семейной ценностью и реликвией, которую можно будет использовать на праздничных мероприятиях, а также на конкурсах и спортивных соревнованиях как талисман и победное знамя", - пояснил первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

После торжественной линейки для пионеров в парке Победы подготовили интеллектуально-развлекательный квест, в котором смогли поучаствовать команды девяти районов Минска. В качестве волонтеров мероприятия выступили ребята из БРСМ.

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь празднуют во второе воскресенье мая. Установлен этот праздник Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году. -0-

Фото Максима Гучека