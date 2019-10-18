В Минске на пр.Независимости затруднено движение из-за ДТП

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости затруднено движение из-за серьезного ДТП с участием автомобилей "Тойота" и "БМВ", сообщили БЕЛТА в ГАИ.

"По предварительной информации, сегодня около 9.20 водитель автомобиля "Тойота" двигался со стороны ул.Макаенка и на проспекте Независимости совершал поворот налево в сторону ул.Натуралистов, рассказали в ГАИ. - Во встречном направлении по ул.Волгоградская, двигаясь в сторону ул.Макаенка, проспект Независимости пересекал водитель автомобиля "БМВ". В этот момент произошло ДТП".

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ.

Затруднено движение по проспекту Независимости на данном участке дороги в сторону выезда из Минска.-0-