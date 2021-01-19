В Минске на пр.Пушкина остановилось движение троллейбусов 8 маршрутов - повреждена сеть

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на восьми маршрутах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГП "Минсктранс".
"С 07.45 на пр. Пушкина в районе остановочного пункта Чигладзе в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №10, 14, 33, 38, 39, 55 ,58, 77", - сказано в сообщении.
Движение троллейбусов маршрутов №14, 58 организовано по ул. Притыцкого, Кальварийская, маршрутов №33, 55 - до диспетчерской станции (ДС) Веснянка, маршрутов №10, 38, 39, 77 - до ДС Масюковщина, маршрута №38 - по ул. Немига, Кальварийская в направлении ДС Сухарево, маршрута №55 - по ул. Притыцкого, Кальварийская, Немига, пл. Бангалор в направлении разворотного кольца Академическая.
Организован временный автобусный маршрут №38т "Ст.м.Пушкинская - пл.Бангалор".-0-