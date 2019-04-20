В Минске на субботник вышли почти 700 тыс. человек

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске, по предварительным данным, на субботник вышли почти 700 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

По предварительным оперативным данным, в субботнике в столице приняли участие 697 тыс. человек. Убраны территории на площади 2,5 тыс. га, высажено более 5 тыс. деревьев и 9,1 тыс. кустарников, обустраиваются более 12 га газонов.

Основными местами, где проводятся работы, стали парк Победы, стадион "Динамо", мемориальный комплекс "Большой Тростенец", Лошицкий усадебно-парковый комплекс, набережная Свислочи, мемориал "Остров мужества и скорби", озелененная территория вдоль Слепянской водной системы, скверы по ул. Мозырской и Брагинской, а также сквер Лебяжий. Проводится уборка улиц, зеленых зон, территорий организаций, школ, детских дошкольных учреждений.

Жители столицы трудятся в день субботника и на своих рабочих местах. Среди них Минский тракторный завод, ОАО "ММЗ им. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", "Коммунарка", "Интеграл", Минский завод колесных тягачей, "Атлант". Например, итог сегодняшней работы на "Коммунарке" - 50 т кондитерских изделий.-0-