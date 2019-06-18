В Минске на трех участках дорог временно ограничат движение

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта ограничено на трех участках Минска в связи с необходимостью обеспечить должную безопасность во время II Европейских игр. Соответствующее решение Мингорисполкома от 13 июня 2019 года №1728 опубликовано сегодня на
Так, движение ограничено с 17 июня по 2 июля на участке улицы Чюрлениса от проспекта Дзержинского до проезда Каролинского и по проезду Каролинскому на участке от улицы Чюрлениса до местного проезда к Деревне спортсменов.
И в этот же период ограничен доступ для автомобилей по улице Городской Вал на участке от улицы Немига до проспекта Независимости (кроме общественного транспорта).
С 20.00 21 июня до 1.30 22 июня и с 20.00 30 июня до 1.30 1 июля ограничивается движение по улице Ульяновской на участке от улицы Свердлова до улицы Октябрьской.
Эти меры не касаются транспортных средств, задействованных в обеспечении проведения II Европейских игр и имеющих цветографическую окраску с использованием символики форума.-0-
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