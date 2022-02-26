В Минске на участках для голосования состоится 126 концертов с участием профессионалов

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день проведения республиканского референдума на 126 избирательных участках будут организованы концертные программы с участием профессиональных музыкантов и звезд белорусской эстрады. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета Виталий Брель.

"В день проведения республиканского референдума на всех избирательных участках города Минска пройдут культурные мероприятия с участием учащихся и молодежи. В том числе на 126 участках состоятся концертные программы, в которых примут участие профессиональные творческие коллективы и звезды белорусской эстрады. Площадки будут расположены на участках для голосования. Концерты станут частью культурно-патриотической акции "Будущее в единстве". Приглашаем всех минчан на избирательные участки", - рассказал Виталий Брель.-0-