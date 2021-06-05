В Минске на участках улиц Я.Купалы и Куйбышева 7-25 июня закроют движение из-за ремонта дороги

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта закроют на участках улиц Янки Купалы и Куйбышева в Минске 7-25 июня, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ремонтными работами временно закроют движение всех видов транспорта на ул.Янки Купалы между ул.Интернациональной и ул.Максима Богдановича. Ограничение будет действовать с 1.00 7 июня до 24.00 25 июня", - рассказали в ГАИ.

Также на этот период времени будет закрыто движение на ул.Куйбышева на участке от ул.Алоизы Пашкевич до ул.Янки Купалы.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к производству ремонтных работ. Во избежание заторовых ситуаций водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.-0-