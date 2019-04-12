В Минске на участках ул.Кальварийской и пр.Независимости будут перекрывать движение

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с фрезерованием и асфальтированием проезжей части ул. Кальварийской в Минске на участке проведения работ будет запрещено движение всех видов транспорта, сообщили БЕЛТА в отделе по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, по нечетной стороне на участке от ул. Кальварийская,7 до ул. Романовская Слобода,13 будет перекрыто движение с 23.00 12 апреля до 23.00 13 апреля, а по четной - с 23.00 13 апреля до 05.00 15 апреля.

Также в связи с асфальтированием проезжей части пр. Независимости будет закрыто движение всех видов транспорта по нечетной стороне участка от ул. Сурганова до пр. Машерова с 23.00 12 апреля до 05.00 15 апреля.-0-