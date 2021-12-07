В Минске на участке пр.Независимости до ул.Филимонова в обоих направлениях ограничено движение

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вблизи дома №116 по пр. Независимости произошло ДТП с участием пешеходов, на этом участке временно остановлено движение общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте аварии работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, подробностей пока нет.

"На участке проспекта Независимости от МКАД до улицы Филимонова в обоих направлениях ограничено движение транспорта", - добавили в Госавтоинспекции.

Между тем в ГП "Минсктранс" уточнили, что с 17.45 на участке пр.Независимости в направлении ул.Филимонова из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №41,42. Движение троллейбусов организовано по ул.Калиновского, Кедышко, Толбухина, Филимонова.-0-