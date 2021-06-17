В Минске на участке ул.Филатова временно закроют движение всех видов транспорта

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на участке ул. Филатова в связи с ремонтными работами временно закроют движение всех видов транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение закроют на участке улицы Филатова между улицами Народной и Тухачевского. Ограничения будут действовать с 00.30 19 июня до 5.00 21 июня.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к производству ремонтных работ. Во избежание заторовых ситуаций водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.-0-