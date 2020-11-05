В Минске на участке ул.Масюковщина на пять лет ограничат движение

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке улицы Масюковщина в Минске с 10 ноября ограничат движение из-за угрозы безопасности. Соответствующее решение Мингорисполкома от 30 октября 2020 года №3528 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ограничение движения транспортных средств вводится по ул. Масюковщина на участке от ул. Михася Лынькова до ул. Колесникова. Оно будет действовать с 00.00 10 ноября 2020 года и по 00.00 9 ноября 2025 года.

Решение принято "в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан".-0-