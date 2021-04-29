В Минске на ул.Брилевской с 1 мая временно запретят движение транспорта

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 мая вводят временное запрещение движения транспортных средств по ул.Брилевской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Решением Мингорисполкома с 1 мая по 31 августа текущего года вводится временное запрещение движения транспортных средств, самоходных машин по ул.Брилевской на участке от ул.Кижеватова до ул.Аэродромной. Причина - проведение ремонтных и иных работ на территории.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-