В Минске на ул.Брилевской с 1 марта временно ограничат движение

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с ремонтными работами на участке ул.Брилевской и пр.Жукова с 1 марта временно ограничат движение. Это следует из решения Минского городского исполнительного комитета №436 от 17 февраля 2022 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Движение транспортных средств, самоходных машин будет временно запрещено по ул.Брилевской от пр.Жукова до ул.Вирской, от ул.Аэродромной до ул.Короткевича с 0.00 1 марта до 24.00 20 декабря 2022 года.

Временное ограничение движения будет действовать на пр.Жукова от ул.Брилевской до пер.Путейского с поочередным сохранением транзитного движения по половинам проезжей части с 0.00 1 марта до 24.00 20 декабря 2022 года.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-