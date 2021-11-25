В Минске на ул.Героев 120-й дивизии временно ограничат движение

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на ул.Героев 120-й дивизии, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Сегодня с 11.00 до 15.00 на перекрестке ул.Героев 120-й дивизии и ул.Пономарева в Минске запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, происходившего на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-