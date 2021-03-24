В Минске на ул.Городецкой сегодня будет временно ограничено движение

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске будет ограничено движение на улице Городецкой. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"С 11.30 до 13.00 вблизи дома 30 на улице Городецкой запланировано проведение следственного действия с целью установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке дороги. В связи с этим будет частично ограничено движение", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-