В Минске на улице Марьевской прорвало трубопровод

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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Марьевской в Минске прорвало трубопровод. Аварийная служба откачала воду для дальнейшей ликвидации повреждения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филиале "Минские тепловые сети".
"По состоянию на 18.20 работы по устранению проблемы завершены. Служба заменила 5 м трубопровода, провела сварочные работы. Сейчас трубы заполняются, поэтому горячая вода и отопление в домах вскоре появятся", - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации Андрей Жешко.-0-