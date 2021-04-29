В Минске на улице Орловской сегодня временно ограничат движение

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Орловской будет временно ограничено движение. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Сегодня, 29 апреля, с 22.00 до 23.45 вблизи дома 23 на улице Орловской в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет полностью ограничено движение.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-