В Минске на ул.Кальварийской временно ограничат движение

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на улице Кальварийской. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня с 10.00 до 12.00 вблизи дома №29 по улице Кальварийской в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение в направлении улицы Домашевской", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-