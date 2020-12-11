В Минске на ул.Орловской временно ограничено движение из-за аварийных работ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно ограничено движение по улице Орловской из-за аварийных работ, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня вблизи дома №17 по улице Орловской УП "Минскводоканал" выполняет аварийные работы. В связи с этим при движении по ул.Орловской со стороны ул.Азизова в направлении ул.Карастояновой ограничено движение по первой и второй полосам. Возможны перебои в работе общественного транспорта", - рассказали в ГАИ.

Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута.-0-