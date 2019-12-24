В Минске на время новогоднего шествия 28 декабря изменятся маршруты городского транспорта

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением 28 декабря новогоднего театрализованного шествия Дедов Морозов и Снегурочек по маршруту от пл. Независимости по проспекту до пл. Октябрьская изменятся трассы некоторых автобусных маршрутов, сообщили БЕЛТА на предприятии "Столичный транспорт и связь".

Ориентировочно с 17.00 до 19.00 движение более чем 20 автобусных маршрутов будет перестроено с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке, если не указано иное.

Так, автобусы №100, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1318-ТК, 1547-СК поедут от ул. Московская по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я.Купалы, пр. Независимости в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Романовская Слобода", "ст.м. Немига").

Маршрут №115Э будет организован от автовокзала "Центральный" по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в прямом направлении, в обратном - по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Немига, К. Цеткин, Бобруйская (с остановкой "ст.м. Немига").

Движение автобусов №300Э, 1400-ТК будет организовано от автовокзала "Центральный" по ул. Бобруйская, Свердлова, Аранская, пр. Партизанский, ул. Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Филимонова, пр. Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы №1, 69, 119С поедут от просп. Победителей по ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйская до разворотного кольца "Бобруйская" в прямом направлении, в обратном - по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, пр. Победителей.

Автобусы №23, 65 временно перенаправят до разворотного кольца "Городской Вал" (без выезда на просп. Независимости).

Автобус №40 поедет от ул. Московская по ул. Толстого, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном - по ул. Романовская Слобода, Немига, Мясникова и далее по обычной схеме.

Маршрут №123 будет организован со стороны ул. Маяковского по трассе троллейбуса № 6: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская в прямом направлении, в обратном - по ул. Бобруйская, Ленинградская, Свердлова.

Маршрут №127 перестроен до конечного пункта "Вокзал" по ул. Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйская, обратно - с разворотом через трамвайные пути по ул. Бобруйской, Ульяновская и далее по схеме. У вокзала автобус будет останавливаться на площадке вместе с троллейбусами.

Автобус №1056-ТК поедет по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, пр. Победителей в прямом направлении, в обратном - от пр. Победителей по ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова.

Маршрут №1212-ТК будет организован по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном - по ул. Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова.

Маршрут №1152-ТК перестроен по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в прямом направлении, в обратном - по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова.

Автобус №1119-ТК будет двигаться от пр. Победителей по ул. Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в обоих направлениях.-0-