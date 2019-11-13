В Минске началась реконструкция подстанции "Химзавод"

Во время подписания контракта на реализацию инвестиционного проекта. Фото РУП "Минскэнерго"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дали старт реконструкции подстанции 110/10/6 кВ "Химзавод", сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго". Начало реконструкции было положено 12 ноября: в этот день генеральный директор РУП "Минскэнерго" Олег Щемель и генеральный директор словенской компании Riko d.o.o Янез Шкрабец подписали контракт на реализацию этого инвестиционного проекта. Сейчас идут организационные работы. Срок реализации проекта - 28 месяцев. Подстанция "Химзавод" - одна из значимых подстанций столицы. Ее реконструкция позволит обеспечить надежное электроснабжение жилого района Минск Мир и общественного комплекса ООО "РеалГрадИнвест". Кроме того, после реконструкции подстанции станет возможным создание новых производственных площадей РУП "Белмедпрепараты" и объектов социально-бытовой сферы, торговли, коммунальной инфраструктуры.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!