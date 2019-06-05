В Минске начинающих предпринимателей бесплатно обучают основам бьюти-индустрии

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-школа для молодых предпринимателей "От идеи до красивого бизнеса" собрала в Минске около 30 человек, заинтересованных в открытии дела в сфере бьюти-индустрии, сообщили БЕЛТА в КУП "Молодежная социальная служба".

Молодые люди со всей Беларуси от 18 до 29 лет, имеющие бизнес-проекты или идеи их создания, с 4 по 7 июня бесплатно получают советы, как организовать и вести дело в бьюти-индустрии и избежать типичных ошибок новичков. Основной упор сделан на развитие универсальных навыков предпринимательской и управленческой деятельности, повышение финансовой и юридической грамотности. Ментор - Светлана Кулешова, технолог, преподаватель парикмахерского искусства, основатель и директор по развитию компании, занимающейся продажей профессиональной краски и косметики для волос, инструментов для парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса.

Социально-образовательный проект молодежной бизнес-школы реализуется по международной программе Youth Empowered. По словам генерального директора КУП "Молодежная социальная служба" Риммы Епур, обучение основано на практике таких же молодых предпринимателей. "Они рассказывают, как зарабатывать деньги в той или иной сфере и решать нестандартные задачи, делятся своими примерами удачных стартапов. Запланированы бизнес-школы по производству экопродуктов, женской одежды, по блогерству, женскому предпринимательству, туристическому, книжному бизнесу, "От идеи до кофейни". В нашем инкубаторе около 170 бизнесов, основанных молодыми предпринимателяями, которые стартовали относительно недавно, но уже имеют полезный опыт и могут им поделиться", - отметила она.-0-