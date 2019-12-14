14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 декабря в Минске начинают работу новогодние и рождественские ярмарки "Калядны кiрмаш!", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

На территории Октябрьской площади ярмарка будет работать с 14 декабря по 7 января с 12.00 до 23.00, а с 8 по 15 января с 12.00 до 20.00. В новогоднюю ночь торговля будет осуществляться с 23.00 до 4.00.

Для жителей и гостей столицы на Октябрьской площади будет представлена уже знакомая концепция организации рождественской ярмарки с установкой 12 стеклянных торговых павильонов в виде многогранников, похожих на соты.

В районе Дворца спорта ярмарка будет работать с 14 декабря по 15 января с 14.00 до 23.00 в будние дни и с 12.00 до 23.00 в выходные дни. В новогоднюю ночь торговля развернется с 23.00 до 4.00. Здесь появятся более чем 35 деревянных торговых шале, в которых будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции: от традиционных новогодних украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Можно будет приобрести искусственные ели, сувениры и подарки, художественные изделия и товары народного творчества, кондитерские блюда и сладости. На ярмарке "Калядны кiрмаш!" можно будет попробовать жареные улитки, драники и блины с разными начинками, бургеры и хот-доги, венгерские калачи, шашлыки и блюда, приготовленные на мангале. Помимо белорусской кухни, будет представлена и литовская. Из новинок - мясо в тандыре. В продаже будет много горячего глинтвейна и напитков.

Организаторы ярмарки подготовили также насыщенную развлекательную программу у Дворца спорта. Здесь откроется парк аттракционов. Будут подготовлены активности для взрослых и детей, такие как катания на пони и ездовых собаках в упряжках, шоу самоваров, синема-бар. Самые маленькие гости смогут отправить письмо Деду Морозу через новогоднюю почту. Можно будет также сфотографироваться с различными символами Рождества и Нового года.-0-