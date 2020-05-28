В Минске начнут штрафовать за парковки на зеленых зонах с 1 июня

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июня в Минске нарушителям, которые паркуются на зеленых зонах, начнут выставлять счета. Об этом информирует пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"К такой мере в столице решили прибегнуть, реагируя на многочисленные обращения горожан, возмущенных нарушениями правил парковки некоторых водителей, разрушающих газоны", - пояснили в Мингорисполкоме.

При этом взаимодействовать с недобросовестными водителями будут по определенному алгоритму. Предприятия, на обслуживании которых находятся зеленые зоны, будут направлять фотографии с фактами неправильной парковки и информацию о месте, дате и времени правонарушения в РУВД. Правоохранители в свою очередь привлекут нарушителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и сообщат информацию о нем в организацию, к которой относится поврежденное газонное покрытие. "А здесь уже рассчитают сумму ущерба и направят претензию виновному. Если человек возмещать ущерб откажется, разрешать ситуацию будут в судебном порядке", - рассказали в пресс-службе.

В итоге нарушителям парковок может грозить двойной штраф: как за нарушение ПДД , так и за поврежденный газон.-0-