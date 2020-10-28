В Минске надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надбавки за работу с инфекциями в Минске получила 51 тыс. работников, сообщил журналистам первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 20 октября согласно указу №131 главы государства у нас получили надбавки за работу с пациентами, имеющими COVID-инфекцию, 51 тыс. работников - 12 тыс. врачей, 24 тыс. средних медработников и 15 тыс. работников иных категорий (санитарки, водители и др.)", - сказал Дмитрий Чередниченко.

"Мы понимаем, что это большие деньги, которые должны быть получены конкретно за работу. Поэтому наказ главы государства, чтобы эти деньги получали люди, непосредственно работающие с пациентами, четко соблюдается", - добавил он.

Указ №131 касается работников здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями.

Ежемесячная надбавка устанавливается работникам приказом руководителя бюджетной организации, выплачивается за фактически отработанное время по основной должности, должности, занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх нормы рабочего времени начиная с 1 апреля 2020 года.-0-